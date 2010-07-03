Три человека погибли при обстреле турецкого военного конвоя в Сирии

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Трое человек погибли и 12 получили ранения в результате атаки на турецкий военный конвой в Идлибе. Такие цифры назвали в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает агентство Anadolu.

"Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять", – уточнили в турецком военном ведомстве. "Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали", – сказано в заявлении Анкары.

Ранее СМИ сообщили, что ВВС Сирии нанесли удар по турецкому военному конвою в провинции Идлиб. Конвой следовал между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации в районе Хан-Шейхуна. До инцидента государственное телевидение Сирии сообщило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу.