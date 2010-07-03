Сирийские ВВС атаковали турецкий конвой в Идлибе – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В провинции Идлиб ВВС Сирии нанесли удар по турецкому военному конвою, пишет РИА Новости со ссылкой на DHA.

Данных о пострадавших к настоящему момент нет. Отмечается, что военные передвигались между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации в районе Хан-Шейхуна.

Прежде государственное телевидение САР со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и направляются в сторону Хан-Шейхуна, где боевые действия ведет армия Башара Асада.

В конце июля в Совете Федерации России рассказали о нынешней ситуации в Сирии. По словам председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, сирийские власти настроены на прекращение боевых действий и социально-экономическое преобразование страны. Сенатор добавил, что разговаривал с коллегами из САР и те уже готовят международный форум, на котором будет обсуждаться восстановление республики.