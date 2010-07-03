Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим

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Три реактивных снаряда залпового огня выпустили боевики в направлении российской авиабазы Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Пуски зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Обошлось без пострадавших и разрушений на базе. Снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф. Ранения получили четыре местных жителя.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в провинции Идлиб. В частности, показано поражение пикапа боевиков запрещенной в РФ группировки "Хайят тахрир аль-Шам" с реактивной установкой залпового огня.