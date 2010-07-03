В Совфеде рассказали о нынешней ситуации в Сирии

Сирийские власти настроены на прекращение боевых действий и социально-экономическое преобразование страны, рассказал в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Он отметил, что разговаривал с сирийскими коллегами и те уже готовят международный форум, на котором будет обсуждаться восстановление республики. Климов также прокомментировал фигурировавшие в зарубежных СМИ данные о том, что ВКС России якобы нанесли удар по рынку в Сирии. По словам Климова, распространяющая эти слухи организация "Белые каски" давно занимается провокациями и не заслуживает доверия.
Ранее Минобороны распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.
В ночь на 12 июля террористы запустили беспилотные летательные аппараты с Идлибской зоны деэскалации в сторону российской авиабазы Хмеймим. БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО. Атака не нанесла никакого материального ущерба, пострадавших также нет.
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