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Москва 24

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17:47

В Совфеде рассказали о нынешней ситуации в Сирии

власть политика за рубежом

17:47

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сирийские власти настроены на прекращение боевых действий и социально-экономическое преобразование страны, рассказал в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Он отметил, что разговаривал с сирийскими коллегами и те уже готовят международный форум, на котором будет обсуждаться восстановление республики. Климов также прокомментировал фигурировавшие в зарубежных СМИ данные о том, что ВКС России якобы нанесли удар по рынку в Сирии. По словам Климова, распространяющая эти слухи организация "Белые каски" давно занимается провокациями и не заслуживает доверия.

Ранее Минобороны распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.

В ночь на 12 июля террористы запустили беспилотные летательные аппараты с Идлибской зоны деэскалации в сторону российской авиабазы Хмеймим. БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО. Атака не нанесла никакого материального ущерба, пострадавших также нет.

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власть политика за рубежом

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