Боевики подорвали самодельную бомбу на пути российских военных в Сирии

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Боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России в сирийской провинции Даръа, рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Бакин.

По предварительным данным, террористы подорвали взрывное устройство дистанционно, передает РИА Новости. Среди российских военных никто не пострадал. Бакин подчеркнул, что боевики хотели обострить обстановку в регионе.

В ночь на 12 июля боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, применив беспилотные летательные аппараты. ПВО своевременно обнаружили и уничтожили. Уточнялось, что беспилотники запустили с Идлибской зоны деэскалации.

В июне российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим. Два беспилотника были уничтожены.