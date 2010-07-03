Российские силы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу в Сирии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Сирии российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, при помощи которых боевики пытались совершить атаку на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, с наступлением темноты 26 июня боевики "предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов". Два беспилотника были уничтожены средствами ПВО. "Пострадавших или материального ущерба нет", − уточнил Бакин. Он также отметил, что сейчас авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.

В то же время генерал-майор не исключил, что боевики могут устроить новые провокации, инсценировав применение отравляющих веществ.

В начале мая также сообщалось об атаке боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Террористы выпустили 36 реактивных снарядов. Управление огнем велось с применением дрона. Дежурные силы ПВО отразили атаки боевиков. Жертв и разрушений на авиабазе удалось избежать.