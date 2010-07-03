Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

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Боевики дважды за сутки обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии, используя системы залпового огня.

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин, обстрелы произошли утром и вечером 6 мая с восточного направления.

Там находятся территории, контролируемые террористами, передает РИА Новости. Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем велось с применением дрона.

По словам Купчишина, дежурные силы ПВО отразили атаки. В результате нападений жертв и разрушений на авиабазе нет.

Попытка обстрела также была предпринята 2 мая. Тогда же Минобороны опровергло сообщения о гибели четырех военных на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле.

В начале 2018 года боевики дважды подвергли базу Хмеймим минометному обстрелу. В результате атаки были уничтожены семь самолетов. Жертвами стали двое военнослужащих.