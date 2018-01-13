Минобороны опубликовало видео уничтожения атаковавших Хмеймим террористов

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Видеозапись уничтожения террористов-диверсантов, обстрелявших российскую базу "Хмеймим" в Сирии из минометов, опубликовало Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, для выявления целей были использованы все средства российской разведки. Их удалось поразить высокоточными артиллерийскими боеприпасами "Краснополь".

Ранее Минобороны заявило об уничтожении диверсионной группы боевиков.

31 декабря боевики подвергли минометному обстрелу базу "Хмеймим" в Сирии. Были уничтожены семь самолетов. Жертвами стали двое военнослужащих.