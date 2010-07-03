Российскую авиабазу в Сирии пытались обстрелять

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Боевики пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Очередная попытка была предпринята 2 мая. Обстрел хотели совершить боевики незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика. "Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", – цитирует Купчишина ТАСС.

Он также рассказал, что более 1,3 тысячи человек вышли из лагеря беженцев Эр-Рукбан на территорию, подконтрольную сирийским властям. Покинувшим лагерь сирийцам оказали медпомощь, предоставили предметы первой необходимости и продукты питания. Всего с начала функционирования пункта пропуска "Джлеб" из лагеря Эр-Рукбан на подконтрольную властям Сирии территорию смогли выйти свыше девяти тысяч человек, отметил руководитель центра.

Минобороны РФ сегодня опровергло сообщения о гибели четырех военных на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле. В ведомстве уточнили, что за последнее время российские солдаты в Сирии не погибали. Там же добавили, что все представители Вооруженных сил РФ в Сирии здоровы и выполняют свои задачи.