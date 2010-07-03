Бастрыкин объяснил, почему боевики из Сирии стали реже возвращаться в РФ

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Воевавшие в Сирии боевики стали реже возвращаться в Россию под угрозой уголовных дел. Такое заявление сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции.

Руководитель ведомства напомнил, что в одном только Дагестане уже заведено 30 таких дел. Видео лекции появилось на странице главы Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте".

"Пока поток прекратился, потому что они поняли, что будем привлекать к ответственности", – отметил руководитель СК.

Ранее на том же выступлении Бастрыкин назвал причины, побудившие "керченского стрелка" пойти на убийство. Он отметил, что всему виной могли стать упреки сокурсников в неспособности купить одежду известных брендов.