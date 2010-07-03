Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

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Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что за последнее время российские солдаты в Сирии не погибали. Там также добавили, что все представители Вооруженных сил РФ, которые находятся в Сирии, здоровы и по-прежнему выполняют свои задачи.

"Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой. К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что воевавшие в Сирии боевики стали реже возвращаться в Россию под угрозой уголовных дел. Руководитель ведомства напомнил, что в одном только Дагестане уже заведено 30 таких дел.