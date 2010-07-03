Российские военные не будут вмешиваться в конфликт в Венесуэле

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Главный редактор журнала РАН "Латинская Америка" Владимир Травкин выразил мнение, что присутствие военнослужащих РФ в Венесуэле не окажет влияния на решение не вмешиваться в конфликт, передает ИА "НСН".

По его словам, у России есть военно-техническое соглашение о сотрудничестве.

"И это сотрудничество будет продолжаться с законным правительством Венесуэлы. Конечно, в России смотрят внимательно за этими контрреволюционными мятежными попытками, но вмешиваться – это не наше дело", – сказал Травкин.

Также специалист выразил мнение, что попытки по захвату власти в Венесуэле извне продолжатся.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в организации и поддержке государственного переворота в Боливарианской Республике. По его словам, Вашингтон стремится создать внутренний конфликт в Венесуэле.

В конце января текущего года Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Временным главой государства его признал Вашингтон. Гуаидо поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

В качестве главы государства его поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.

Россия выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.

Мадуро отметил, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа. Он пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся. При этом Мадуро подчеркнул, что не волнуется о том, кем он войдет в историю.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов.