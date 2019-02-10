РФ представит свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций по Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Детали проекта пока держат в секрете. Ранее СМИ отмечали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.
26 января Совбез ООН собирался, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Однако тогда его представители так и не пришли к общему решению.
В конце января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании оппозиционера.
Действующий лидер страны Николас Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия поддержала Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Ранее в МИД РФ заявили, что Штаты намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы.
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