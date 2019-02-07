МИД заявил, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы

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Заявления США о возможности прямого военного вторжения в Венесуэлу грубо нарушают Устав ООН. Устав предписывает воздерживаться от применения силы. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Штаты дают провокационные обещания амнистии военнослужащим, которые готовы сотрудничать с оппозицией.

"Это подстрекательство и пособничество преступлению. Более того, в Вашингтоне договорились до прямых угроз санкциями венесуэльским военным, сохраняющим верность законному правительству. Обратили внимание также на активную деятельность венесуэльской оппозиции, работающей по рецептам создания иллюзии двоевластия по формированию альтернативной сети дипломатических агентов, непонятно кого предоставляющих. Эти действия не имеют никакого отношения к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что Россия призывает не вводить санкции в отношении Венесуэлы и не вмешиваться во внутренние дела страны. Также представитель МИД подчеркнула, что американские военные уже "наводнили" Венесуэлу, и они, видимо, приехали "спасать венесуэльцев и возвращать демократию".

"Ведется детальная проработка вопросов всестороннего и логистического обеспечения смены власти в Венесуэле. Какая демократия, кто в это верит? Почему западные СМИ не видят очевидного?", – говорит она.

23 января Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали многие страны мира. Владимир Путин выразил поддержку России действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Венесуэльский посол в России Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что в стране сохраняется угроза военного вторжения. По его словам, вооруженные силы Венесуэлы поддерживают действующего Мадуро и стоят на страже конституции.