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18:03

В Венесуэле заявили, что смогут противостоять госперевороту

политика за рубежом

18:03

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в организации и поддержке государственного переворота в Боливарианской Республике.

"Руководители государственного переворота безоговорочно признают свое авторство. Администрация Трампа отчаянно стремится создать внутренний конфликт в Венесуэле. Демократические институты Венесуэлы смогут гарантировать мир в стране", – написал он в Twitter.

Такое заявление он сделал в ответ на слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с призывом к военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Болтон подчеркнул, что они "должны защитить конституцию и венесуэльский народ", а также выступить против узурпации демократии.

В середине апреля Вашингтон ввел санкции против Центрального банка Венесуэлы. В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что санкции придадут сил стране. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что эти меры должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

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