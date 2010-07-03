Новые санкции США дадут Венесуэле свежие силы – Мадуро

Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против Венесуэлы придадут ей свежие силы, передает РИА Новости.
В среду Вашингтон ввел санкции против Центрального банка Венесуэлы.
По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, эти меры должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил в Венесуэле и поддержки Мадуро.
В ответ на это, президент Венесуэлы заявил, что санкции США абсолютно аморальны, а центральный банк Венесуэлы сможет преодолеть эти ограничения.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы "без права на это". Такое заявление представитель американских властей сделал в эфире телеканала Mega TV.
В Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис. Он сопровождается инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. 23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.
Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.