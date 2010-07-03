Новые санкции США дадут Венесуэле свежие силы – Мадуро

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Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против Венесуэлы придадут ей свежие силы, передает РИА Новости.

В среду Вашингтон ввел санкции против Центрального банка Венесуэлы.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, эти меры должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил в Венесуэле и поддержки Мадуро.

В ответ на это, президент Венесуэлы заявил, что санкции США абсолютно аморальны, а центральный банк Венесуэлы сможет преодолеть эти ограничения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы "без права на это". Такое заявление представитель американских властей сделал в эфире телеканала Mega TV.

В Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис. Он сопровождается инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. 23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.