Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, решивших сменить власть в стране. Об этом сообщил министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", – написал он в Twitter.
Эта транспортная развязка расположена в Каракасе близ авиабазы "Ла-Карлота". Чуть ранее, по данным СМИ, эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо. В своем Twitter он написал, что венесуэльские военные готовы помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.
Он отметил, что проводит встречи с командующими основных подразделений вооруженных сил Венесуэлы, чтобы начать финальную стадию "Операции Свобода". По словам Гуаидо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Оппозиционер утверждает, что военные будут добиваться "прекращения узурпации".
В конце января текущего года Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Временным главой государства его признал Вашингтон. Гуаидо поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.
В качестве главы государства его поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.
Россия выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.
Мадуро отметил, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа. Он пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся. При этом Мадуро подчеркнул, что не волнуется о том, кем он войдет в историю.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов.
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