Минобороны РФ объявило об уничтожении напавших на Хмеймим диверсантов

12 января 2018, 19:08
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные в Сирии обнаружили и уничтожили диверсионную группу боевиков, совершивших обстрел авиабазы "Хмеймим".
Группа российских Сил спецопераций на последнем этапе операции нашла место базирования боевиков у западной границы провинции Идлиб. Всю диверсионную группу уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.
Произошло это по прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус. За местом базирования диверсионной группы ранее организовали наблюдение российскими беспилотными средствами.
Военная разведка России в Идлибе нашла также место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников самолетного типа. Его тоже уничтожили.
3 января сообщалось, что 31 декабря боевики подвергли минометному обстрелу российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Были уничтожены семь самолетов.
4 января в Минобороны РФ заявили, что 31 декабря авиабаза "Хмеймим" подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. Жертвами стали двое военнослужащих. Информацию об уничтожении самолетов так опровергли.
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