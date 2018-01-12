Минобороны РФ объявило об уничтожении напавших на Хмеймим диверсантов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные в Сирии обнаружили и уничтожили диверсионную группу боевиков, совершивших обстрел авиабазы "Хмеймим".

Группа российских Сил спецопераций на последнем этапе операции нашла место базирования боевиков у западной границы провинции Идлиб. Всю диверсионную группу уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.

Произошло это по прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус. За местом базирования диверсионной группы ранее организовали наблюдение российскими беспилотными средствами.

Военная разведка России в Идлибе нашла также место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников самолетного типа. Его тоже уничтожили.

3 января сообщалось, что 31 декабря боевики подвергли минометному обстрелу российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Были уничтожены семь самолетов.

4 января в Минобороны РФ заявили, что 31 декабря авиабаза "Хмеймим" подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. Жертвами стали двое военнослужащих. Информацию об уничтожении самолетов так опровергли.