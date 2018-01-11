Путин назвал провокацией атаку беспилотниками базы Хмеймим

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Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии. По его словам, целью нападения был срыв достигнутых ранее договоренностей.

Провокаторами были не турки, уточнил Путин. Он подчеркнул, что ему известно, кто это, кому и сколько они заплатили за провокацию. В этом нет ничего хорошего, добавил глава государства.

Он считает, что эти действия также направлены на подрыв отношений России с Турцией и Ираном. "Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно", – цитирует ТАСС президента.

Как рассказал Путин, беспилотники были закамуфлированы под кустарные, но имели высокотехнологичное оборудование. Без сомнений, они были хорошо подготовлены, заявил он.

Президент заверил, что "мы и дальше будем укреплять наше партнерство с Турцией". Сейчас обсуждается подготовка встречи в Сочи между представителями сирийского правительства и оппозиции. Сегодня в Дамаске находится российская межведомственная группа для переговоров с сирийским правительством и для встречи с президентом Асадом, пояснил Путин. Он надеется на то, что сложные вопросы будут урегулированы, и стороны смогут двигаться дальше.

Глава государства также обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг атаки беспилотниками террористов российской базы в Сирии. Путин уверен, что вооруженные силы Турции не имеют отношения к атаке беспилотниками российской базы в Сирии.

Он признал, что территорию, откуда выпустили беспилотники, должна была контролировать Турция. "Но надо прямо сказать, что и нам не всегда удается контролировать то, что мы должны там контролировать, и турецким партнерам не всегда удается", – добавил президент РФ.