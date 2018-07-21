Российские военные сбили беспилотник в районе авиабазы Хмеймим

21 июля, 20:33
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в ночь на 21 июля уничтожили беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.
"Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы ", – цитирует "Интерфакс" руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексея Цыганкова.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, а база не понесла материального ущерба.
Несколькими днями ранее сирийские ПВО отразили удар по авиабазе "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс.
В июне государственный телеканал Сирии сообщил о падении двух израильских ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Единовременно был перехвачен неизвестный летающий объект в небе над городом Эль-Кунейтра, который граничит с юго-западной границей Израиля. Тогда израильские военные отказались комментировать свою возможную причастность к ракетному обстрелу.
Сирийский вопрос стал одной из тем разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона в субботу, 21 июля. Российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза.
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