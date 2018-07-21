Путин и Макрон обсудили гуманитарную помощь Сирии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу, 21 июля, в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных проблем. Об этом говорится на сайте Кремля.
В числе обсуждаемых тем – доставка гуманитарной помощи в Восточную Гуту.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Помощь включает медикаменты для 500 тяжелораненых и базовые лекарства для лечения 15 тысяч легкораненых.
В мае этого года президент Франции заявил, что Франция выделяет 50 миллионов евро на гуманитарную деятельность на территории Сирии. По словам Макрона, "дипломатическая цель Франции в Сирии – добиться того, чтобы сирийцы могли жить в мире".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В отдельных районах этой страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
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