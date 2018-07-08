Сирийские ПВО отразили удар по авиабазе в провинции Хомс

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Сирийские ПВО отразили удар по авиабазе "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщило Сирийское национальное агентство SANA.

По информации агентства, "поступили сообщения об атаке Израилем авиабазы "Тифор". При этом

системам ПВО удалось отразить атаку, передает SANA.

В июне государственный телеканал Сирии сообщил о падении двух израильских ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Единовременно был перехвачен неизвестный летающий объект в небе над городом Эль-Кунейтра, который граничит с юго-западной границей Израиля. Тогда израильские военные отказались комментировать свою возможную причастность к ракетному обстрелу.