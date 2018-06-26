Вблизи аэропорта Дамаска упали израильские ракеты

Фото:ТАСС/Zuma/ Li Rui

Государственный телеканал Сирии сообщил во вторник о падении двух израильских ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Одновременно с ракетным обстрелом территории вблизи аэропорта был перехвачен неизвестный летающий объект в небе. Он был замечен над городом Эль-Кунейтра, что на юго-западе граничит с Израилем, передает РИА Новости.

Стало известно, что боевики выпустили еще несколько ракет по позициям сирийской армии. Информации о том, пострадал ли при этом аэропорт Дамаска, пока нет.

Также 10 мая в результате действий израильских ВВС погибло трое сирийских военных, еще двое получили ранения.

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