В Минобороны ответили на заявления о перехвате американского самолета-разведчика

Минобороны опровергло сообщения США о перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем. Заявление передает РИА Новости.
"4 июня около 12:30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус", – сообщили в Минобороны.
Для распознавания цели в воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на авиабазе Хмеймим. Экипаж распознал в самолете американский разведчик Р-8А "Посейдон". Американский самолет изменил направление, а российский истребитель после этого вернулся на авиабазу.
В 15:41 по Москве российские средства контроля воздушного пространства заметили, что Р-8А "Посейдон" приближается к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.
Ранее в ВМС США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика над Средиземным морем.
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