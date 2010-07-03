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10:55

В Минобороны ответили на заявления о перехвате американского самолета-разведчика

политика технологии безопасность

10:55

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Фото: ТАСС/ZUMA/Yang Guang

Минобороны опровергло сообщения США о перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем. Заявление передает РИА Новости.

"4 июня около 12:30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус", – сообщили в Минобороны.

Для распознавания цели в воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на авиабазе Хмеймим. Экипаж распознал в самолете американский разведчик Р-8А "Посейдон". Американский самолет изменил направление, а российский истребитель после этого вернулся на авиабазу.

В 15:41 по Москве российские средства контроля воздушного пространства заметили, что Р-8А "Посейдон" приближается к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

Ранее в ВМС США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

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политика технологии безопасность

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