В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

Фото: instagram.com/maxmpower

В Сети появилось видео перехвата ударного беспилотника ВВС США. На кадрах видно, как пилот очень близко подводит борт к аппарату MQ-9 Reaper.



Как сообщает РИА Новости, беспилотник, предположительно, перехватил российский боевой самолет.

В последние время резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ.

Ранее сообщалось, что американский бомбардировщик приблизился к сухопутным границам Калининградской области со стороны Польши. Воздушное судно Boeing B-52H с бортовым номером 61-0009 сымитировало бомбардировку базы Балтийского флота. Уточняется, что самолет может транспортировать в том числе ядерное оружие.