Бомбардировщик США приблизился к российским границам

Фото: ТАСС/U.S. Air Force/Zuma

Американский бомбардировщик приблизился к сухопутным границам Калининградской области со стороны Польши.

Как свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar, воздушное судно Boeing B-52H с бортовым номером 61-0009 сымитировало бомбардировку базы Балтийского флота. Уточняется, что самолет может транспортировать в том числе ядерное оружие.



Также в пятницу, 15 марта, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B-40 Global проводил мониторинг черноморского побережья РФ со стороны Краснодарского края.

Эксперты указывают, что в последние несколько месяцев резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике и около черноморского побережья. В конце 2018 года американский противолодочный самолет военно-морских сил Boeing P-8A Poseidon ВМС США совершил разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.