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16 сентября, 07:24

Общество

Семь мультирежимных учреждений ФСИН создадут в России к 2035 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России до 2035 года намерены возвести семь современных мультирежимных учреждений ФСИН, призванных заменить устаревшие исправительные колонии. Это закреплено в новой редакции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)", которую изучил ТАСС.

Каждое из таких учреждений объединит следственный изолятор и изолированные участки колоний различных видов режима. По обновленной редакции программы, утвержденной 20 августа, предусмотрены проектные работы и строительство семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5 380 мест, а также участками исправительных колоний на 15 120 мест. В прежней редакции программы фигурировали только три учреждения объединенного типа.

Новые объекты разместят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане, а также два – на Дальнем Востоке: в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое учреждение рассчитано на 3 тысячи мест, а в Херсонской области – на 2,5 тысячи.

Первое учреждение планируют построить в Татарстане уже к 2030 году, в Калужской области – к 2031 году, остальные пять – к 2035 году.

Ранее Минюст России предложил расширить список тяжелых заболеваний, при которых запрещено заключать подозреваемых или обвиняемых под стражу. В ведомстве уточнили, что документ о перечне заболеваний предлагается привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

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