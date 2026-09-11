Глава ФСИН Гостев заявил о нахождении 16 американцев в российских колониях

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В российских колониях сейчас отбывают наказание 16 граждан США. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Аркадий Гостев во время XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ, передает "Интерфакс".

По его словам, большая часть американцев отбывают наказание в России за преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, незаконным пересечением госграницы и насильственными действиями.

Гостев добавил, что в настоящее время в исправительных учреждениях ФСИН РФ содержатся более 25 тысяч иностранных граждан.

При этом начиная с 2024 года общее число иностранцев, находящихся в местах лишения свободы, снизилось. Прежде всего это обусловлено снижением преступности в целом, заключил директор учреждения.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2026 года суды и уполномоченные органы приняли более 100 тысяч решений об административном выдворении иностранцев за все виды правонарушений.

При этом 16 тысяч иностранцев выдворили за нарушение миграционного законодательства. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.