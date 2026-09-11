Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 17:32

Общество

Глава ФСИН Гостев заявил о нахождении 16 американцев в российских колониях

Фото: 123RF.com/rolencino

В российских колониях сейчас отбывают наказание 16 граждан США. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Аркадий Гостев во время XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ, передает "Интерфакс".

По его словам, большая часть американцев отбывают наказание в России за преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, незаконным пересечением госграницы и насильственными действиями.

Гостев добавил, что в настоящее время в исправительных учреждениях ФСИН РФ содержатся более 25 тысяч иностранных граждан.

При этом начиная с 2024 года общее число иностранцев, находящихся в местах лишения свободы, снизилось. Прежде всего это обусловлено снижением преступности в целом, заключил директор учреждения.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2026 года суды и уполномоченные органы приняли более 100 тысяч решений об административном выдворении иностранцев за все виды правонарушений.

При этом 16 тысяч иностранцев выдворили за нарушение миграционного законодательства. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также


общество

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика