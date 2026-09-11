"Рыбофил"-рецидивист изнасиловал карпов в частном пруду в Таиланде

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В Таиланде будут судить 51-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными, сообщает Mash со ссылкой на данные местной полиции.

Злоумышленник проник на частную территорию на севере Бангкока 7 сентября. Он выловил из пруда крупных карпов и изнасиловал их.

После задержания мужчина признался, что он "рыбофил" и его возбуждают рыбы. Он также отметил, что не имел денег на более "традиционные развлечения". При этом данный случай стал не первым его задержанием, в прошлом мужчину судили за секс с собакой и куклой, которую он нашел на свалке.

Сейчас злоумышленник ожидает суда. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения или штраф в размере до 40 тысяч бат, что соответствует примерно 102 тысячам рублей.

Ранее в США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев. Также его осудили за жестокое обращение с животными, по крайней мере со 107 собаками.

В 2022 году животных изъяли. Многие были истощены и обезвожены. Мужчина держал их на тяжелых цепях в тесном контакте друг с другом, чтобы вызвать у них агрессию.

