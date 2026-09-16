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16 сентября, 08:00

Общество

Победители акций #ВыбираемВместе направили на благотворительность 470 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2020 года победители акций #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" направили более 470 миллионов рублей в благотворительные фонды и общественные организации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Партнеры программы помогают людям с ограниченными возможностями, сиротам, семьям в трудной ситуации, детям с тяжелыми заболеваниями, приютам для животных, а также поддерживают экологию, науку и образование.

Наибольшую поддержку получил фонд "Народный фронт. Все для победы!" – туда направили почти 63 миллиона баллов (1 балл = 1 рубль). Фонд "Российский Красный Крест" получил около 30 миллионов рублей, "Справедливая помощь Доктора Лизы" – почти 23 миллиона рублей. Фонд помощи животным "Котодетки" получил более 17 миллионов рублей, фонд "Подари жизнь" – более 14 миллионов рублей.

В 2026 году к акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" присоединились 125 благотворительных организаций. Среди них – "Благо дари миру", "Подарок ангелу", "Семейный очаг", "Дальше", "РусДог", "Дари еду", "Жизнь как чудо", "Движение вверх", "Дорога жизни", "Онкологика", "Гольфстрим". Также участвуют новые фонды-партнеры: "Шаг в жизнь", "Игруля", "Возьми счастье в дом", "Гильдия мастеров".

Пожертвования через сайт "Миллион призов" поступают в проверенные фонды. Партнеры зарегистрированы в реестре благотворительных организаций Москвы, ведут социально значимую деятельность и отчитываются об использовании средств. Отследить пожертвование можно по промокоду на сайте фонда.

Призовые баллы также можно обменять на скидочные промокоды в аптечных сетях, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кафе и ресторанах, а также на билеты в музеи. Баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка".

На выборах в Москве в 2026 году избиратели получат призы за участие в голосовании. Проголосовавшие онлайн на elec.mos.ru или через терминал на участке получат от 1 до 50 тысяч призовых баллов в рамках акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва".

Ранее стало известно, что категория "Продукты" оказалась одной из самых востребованных среди победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Победители акции смогут использовать призовые баллы для получения скидочных промокодов в подкатегории "Продукты и напитки" категории "Магазины". При этом общее число соответствующих транзакций в столичных супермаркетах превысило 4,4 миллиона.

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