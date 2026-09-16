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16 сентября, 05:58

Шоу-бизнес

Прокуратура настаивает на ужесточении приговора блогеру Лерчек

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гособвинение направило возражения на апелляционную жалобу по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты по уголовному делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, связанному с ее фитнес-марафонами. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, представители гособвинения в своих возражениях просят апелляционную инстанцию Мосгорсуда изменить приговор Гагаринского районного суда по доводам апелляционного представления.

Он также отметил, что Лерчек до сих пор не получила на руки копию обвинительного приговора.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина в 2024 году обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. Утверждалось, что они перевели более 250 миллионов рублей, полученных от проведения фитнес-марафонов, на счета в ОАЭ.

Позднее Чекалин признал вину и был приговорен к семи годам лишения свободы. При этом расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за ее онкологического заболевания, однако спустя время оно было возобновлено.

Суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, ей три года запрещено администрировать сайты и продвигать бренд в интернете.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Артема Чекалина 28 сентября

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