Дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения туристки в горах Бурятии

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Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения туристки из Иркутска в горах Окинского сойотского муниципального округа Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено для установления всех обстоятельств исчезновения женщины с использованием полного объема процессуальных полномочий. Обычно такие дела квалифицируются по статье 105 УК РФ ("Убийство").

В единой дежурной диспетчерской службе Окинского муниципального округа сообщили, что с 29 августа ведутся поиски иркутянки 1968 года рождения. Женщина входила в группу из 17 человек, которая отправилась в горы. Она пропала во время сборов ягод и грибов.

По информации республиканского агентства по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в поисках задействованы спасатели, добровольцы, сотрудники силовых ведомств и администрации округа. Они обследуют горную местность, лесные массивы и тропы вдоль реки. В зону поиска входят местность "Балаган", река Жохой и тропа на гору Буту-Гол.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии также пропали туристки. По данным местного МЧС, девушки следовали по зарегистрированному маршруту в Зеленчукском районе республики. Поиски были осложнены погодными условиями и глубоким снегом.