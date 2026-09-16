Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 04:56

Происшествия

Дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения туристки в горах Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения туристки из Иркутска в горах Окинского сойотского муниципального округа Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено для установления всех обстоятельств исчезновения женщины с использованием полного объема процессуальных полномочий. Обычно такие дела квалифицируются по статье 105 УК РФ ("Убийство").

В единой дежурной диспетчерской службе Окинского муниципального округа сообщили, что с 29 августа ведутся поиски иркутянки 1968 года рождения. Женщина входила в группу из 17 человек, которая отправилась в горы. Она пропала во время сборов ягод и грибов.

По информации республиканского агентства по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в поисках задействованы спасатели, добровольцы, сотрудники силовых ведомств и администрации округа. Они обследуют горную местность, лесные массивы и тропы вдоль реки. В зону поиска входят местность "Балаган", река Жохой и тропа на гору Буту-Гол.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии также пропали туристки. По данным местного МЧС, девушки следовали по зарегистрированному маршруту в Зеленчукском районе республики. Поиски были осложнены погодными условиями и глубоким снегом.

Читайте также


происшествиярегионы

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика