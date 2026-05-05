Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 23:47

Происшествия

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спасатели ведут поиски двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, после обращения их родителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, девушки следовали по зарегистрированному маршруту в Зеленчукском районе республики. В настоящее время поиски осложнены погодными условиями и глубоким снегом.

Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников отметил, что выбранный девушками маршрут не относится к категории сложных. В ближайшее время спасатели планируют подать заявку на использование вертолета МЧС России, чтобы ускорить поисковую операцию.

Как уточнили в прокуратуре, туристки приехали из Астраханской области и отправились в поход 25 апреля.

Ранее на Чукотке спустя шесть дней поисков обнаружили двух пропавших в тундре мужчин. Двое братьев выехали из одного поселка в другой на снегоболотоходе, но вскоре перестали выходить на связь. После спасения они рассказали, что не смогли вернуться в поселок самостоятельно из-за поломки техники.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика