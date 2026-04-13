Выжившие на Авачинском перевале туристы рассказали, как более 6 часов держали шатер

Семейная пара Федоровых, выжившая во время ЧП на Авачинском перевале на Камчатке, более 30 часов провела на открытом воздухе, пытаясь спастись от непогоды. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

По словам туристов, сначала им пришлось более 6 часов удерживать шатер-палатку под сильным ветром, затем они оказались вынуждены бороться за жизнь уже вне укрытия.

"Непогода пыталась похоронить нас заживо… мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице", – рассказали они.

Федоровы отметили, что физически пострадали не так сильно, однако пережитое стало тяжелым испытанием с моральной точки зрения.

ЧП с туристами произошло во время похода на Камчатке. Группа выдвинулась по маршруту еще в конце марта, однако 10 апреля появилась информация об их исчезновении. Уточнялось, что они, находясь в районе Таловский кордон, поссорились и затем разделились.

В результате двое туристов, у которых находились спутниковый телефон и палатка, решили пойти по другому пути, а оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Позднее они выходили на связь и сообщали, что у них все в порядке. Туристы планировали за один день добраться до Авачинского перевала, однако вскоре связь с ними прервалась.

В результате происшествия погибли двое туристов 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинского вулкана, а двое участников группы самостоятельно вышли к поселку Пиначево.