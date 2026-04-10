Группа из семи туристов пропала на Камчатке

Туристическая группа из семи человек без палаток пропала на Камчатке во время похода в Налычевском парке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По его данным, 28 марта группа вышла из поселка Пиначево по запланированному маршруту. 3 апреля в районе Таловского кардона между туристами произошел конфликт, и группа разделилась: двое человек со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту, остальные семь продолжили основной маршрут без телефона и палатки.

Спустя несколько дней группа из семи человек вышла на связь, сообщив, что у них все хорошо. Позже их также заметили в районе водопада на реке Шумная – туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. Однако после этого какая-либо связь с группой пропала.

Лебедев допустил, что туристы без палатки могли попасть в пургу 8 апреля, потерять ориентир и замерзнуть. Спасатели уже выдвинулись на место ЧП, поиски ведутся по трем направлениям.

В свою очередь, следователи организовали процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения семерых туристов в районе Авачинского перевала.

Ранее на Чукотке нашли спустя шесть дней поисков двух мужчин, которые пропали в тундре. Уточнялось, что они не пострадали.

Двое братьев выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе "Трекол" 28 февраля и вскоре перестали выходить на связь. Наземные поиски результата не дали, поэтому 5 марта в район направили вертолет Ми-8.