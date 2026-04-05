Более 70 мигрантов пропали без вести после крушения лодки между Италией и Ливией

Свыше 70 мигрантов пропали без вести после крушения лодки в Средиземном море между Италией и Ливией. Выжить удалось 32 людям, найдены тела 2 погибших. Об этом сообщили Mediterranea Saving Human в соцсети Х.

Инцидент произошел 5 апреля. Деревянная лодка, на борту которой находились около 105 человек, перевернулась в зоне поиска и спасения, контролируемой ливийской стороной.

В немецкой гуманитарной организации Sea-Watch уточнили, что часть людей после крушения оказалась в воде и подавала сигналы о помощи. По их данным, пропавшими числится 71 человек.

На помощь пришли 2 торговых судна, после чего совместно с итальянской береговой охраной выживших доставили в порт Лампедузе.

Ранее двое россиян погибли у берегов Филиппин. Командующий береговой охраной Айрланд Лапитан рассказал, что группа из четырех российских туристов отплыла на лодке от острова Верде вместе с местным инструктором по дайвингу.

Когда они начали погружаться под воду, их унесло сильным течением. Двоим россиянам удалось спастись, однако еще двое мужчин – 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов – погибли.

Мелехова нашли без сознания и доставили в больницу, где он и скончался. Тело Перегудина было обнаружено, когда на него напали акулы – мужчина потерял правую руку.

