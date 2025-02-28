Посольство РФ подтвердило гибель двух россиян на Филиппинах

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Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух российских туристов у острова Верде. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в дипломатическом представительстве, россияне утонули во время дайвинга 27 февраля около 13:30 по местному времени (08:30 по московскому времени). Тело одного из туристов было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангас, второго – в больницу Пуэрто-Галеры в провинции Восточный Миндоро, уточнили в посольстве.

Ранее командующий береговой охраной на Филиппинах Айрланд Лапитан рассказал, что группа из четырех российских туристов отплыла на лодке около острова Верде вместе с местным инструктором по дайвингу. Когда они начали погружаться под воду, их унесло сильным течением.

Он отмечал, что двоим россиянам удалось спастись, еще двое мужчин пропали без вести. Их опознали как 29-летнего Илью Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова. Мелехова нашли без сознания и доставили в больницу, где он и скончался. Тело Перегудина было обнаружено, когда на него напали акулы – мужчина потерял правую руку.

Между тем россиянин, отдыхавший на таиландском острове Пхукет, умер после трехдневного употребления спиртных напитков. В первые дни отдыха мужчина отказывался ездить на море и экскурсии, предпочитая находиться в номере отеля. Все это время он употреблял алкоголь.