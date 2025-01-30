Khaosod: россиянин погиб в Таиланде в результате наезда мотоцикла

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Россиянин погиб в таиландской Паттайе после наезда мотоцикла при переходе улицы. Жена мужчины попала в больницу с тяжелыми травмами, сообщает газета Khaosod.

ДТП произошло около полуночи 29 января. По данным издания, семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена, когда в них врезался мотоцикл КТМ.

"Женщину 44 лет по имени Жанна прибывшие спасатели доставили с места ДТП в больницу с тяжелыми травмами. Ее муж скончался на месте происшествия, работникам чрезвычайных служб не удалось его спасти", – говорится в материале.

Как рассказал свидетель происшествия, он остановил свой автомобиль перед переходившими дорогу людьми и услышал сзади рев мотоцикла, после чего тот врезался в россиян на большой скорости.

По информации полиции, водителем мотоцикла был 26-летний иностранец по имени Артем, который в настоящее время находится в больнице. Его гражданство на данный момент неизвестно.

В начале января на трассе по пути в Паттайю в аварию попал автобус с российскими туристами. Водитель не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение. Всего автобус перевозил 37 пассажиров, из которых 27 пострадавших россиян были госпитализированы.