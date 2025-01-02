Matichon: в Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП

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Туристический автобус попал в аварию в Таиланде, в результате чего 27 россиян получили травмы. Об этом сообщает газета Matichon.

Инцидент произошел на трассе по пути в город Паттайя. Как утверждает издание, водитель автобуса не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение.

Всего автобус перевозил 37 пассажиров, из которых 27 пострадавших граждан РФ были госпитализированы.

При этом в консульском отделе посольства России в Таиланде заявили ТАСС, что россияне еще не обращались за консульской помощью.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком и автомобилем на востоке Бразилии. Все произошло из-за лопнувшей шины автобуса, из-за чего водитель потерял управление и попал в ДТП, а затем загорелся. Тогда скончались не менее 38 человек, еще 13 были госпитализированы.

