G1: не менее 38 человек погибли в ДТП с автобусом в Бразилии

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Не менее 38 человек погибли из-за столкновения автобуса с грузовиком и машиной на востоке Бразилии. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на пожарную службу.

По данным издания, госпитализированы 13 человек.

Сама авария случилась в ночь на 21 декабря. Как рассказали спасатели в разговоре с порталом, у автобуса, следовавшего из Сан-Паулу в город Витория-да-Конкиста в штате Баия, лопнула шина, поэтому водитель потерял управление и влетел в грузовой прицеп. Затем общественный транспорт врезался в ехавшую за ним машину, а после загорелся.

Из-за ДТП движение на участке трассы полностью было перекрыто, уточняет издание.

Ранее один человек стал жертвой дорожной аварии с автобусом на дороге Санкт-Петербург – Ручьи. Еще четыре человека получили различные травмы, их доставили в больницу.

