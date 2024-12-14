Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Один человек стал жертвой дорожной аварии с автобусом на дороге Санкт-Петербург – Ручьи. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

"Автомобиль Opel Astra выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом ПАЗ, который осуществлял движение по маршруту № 677 Сосновый бор – Котельский. В результате ДТП 32-летний водитель иномарки скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок", – уточняется в публикации.

Получивших травмы доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Ранее несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Движение в этом районе было временно ограничено.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Движение на участке было восстановлено.

