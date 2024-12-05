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05 декабря, 21:18

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Агентство "Москва": в столице на 108-м км МКАД столкнулись пять автомобилей

В Москве на 108-м км МКАД столкнулись пять автомобилей – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП, столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Произошел наезд на стоящее транспортное средство, сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Предварительно, никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В районе ДТП образовалась пробка, пишет "Газета.ру".

Ранее автобус столкнулся с легковой машиной на Боровском шоссе в Москве. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество автобусу при перестроении. Пострадали четыре пассажира автобуса.

До этого автобус и 16 машин попали в ДТП на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал. В связи с аварией движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

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