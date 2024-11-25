Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти увеличилось до 15

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Количество пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Ленинградской области увеличилось до 15 человек, включая 5 детей. Об этом сообщил глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков, передает РИА Новости.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло утром 25 ноября в поселке Новоселье Ломоносовского района. На тот момент было известно об 11 пострадавших, в том числе 5 несовершеннолетних.

На данный момент, как сообщил Жарков, 14 из 15 человек были госпитализированы. По его словам, большинство пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжелом. Глава комитета по здравоохранению добавил, что на месте происшествия было задействовано 8 бригад скорой помощи, одна из них – реанимационная. Всем будет оказана медицинская помощь в полном объеме, уточнил он.

До этого один человек погиб при столкновении автомобиля "Фиат Дукато" с "КамАЗом" на 12-м километре внутренней стороны МКАД. Иномарка въехала в стоявший на пятой полосе грузовик, который осуществлял уборочные работы.

