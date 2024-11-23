Уголовное дело возбуждено после ДТП в Дагестане, где пострадали 10 человек

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Дагестане, в котором пострадали 10 человек. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В числе пострадавших три несовершеннолетних гражданина.

О ходе расследования дела будет доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана. ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. Погибших нет. На месте происшествия работали оперативные службы и психологи МЧС.