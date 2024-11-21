Поезд столкнулся с экскаватором на перегоне Щелково – Соколовская МЖД

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Столкновение поезда с экскаватором произошло на перегоне Щелково – Соколовская Московской железной дороги. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

Инцидент произошел в 04:43 21 ноября. Причиной ДТП стал несанкционированный выезд экскаватора на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Произошел сход с рельсов головного вагона одной колесной парой.

В данный момент нет движения от станции Соколовская до Монина Ярославского направления МЖД. Для ликвидации последствий на место направили два восстановительных поезда.

Ранее поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Костромской области. Водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Еще одно ДТП с поездом произошло на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги (ОЖД). Здесь столкнулись грузовик и электричка. Среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, однако водитель автомобиля был травмирован.