21 ноября, 06:56Происшествия
Поезд столкнулся с экскаватором на перегоне Щелково – Соколовская МЖД
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Столкновение поезда с экскаватором произошло на перегоне Щелково – Соколовская Московской железной дороги. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.
Инцидент произошел в 04:43 21 ноября. Причиной ДТП стал несанкционированный выезд экскаватора на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Произошел сход с рельсов головного вагона одной колесной парой.
В данный момент нет движения от станции Соколовская до Монина Ярославского направления МЖД. Для ликвидации последствий на место направили два восстановительных поезда.
Ранее поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Костромской области. Водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Еще одно ДТП с поездом произошло на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги (ОЖД). Здесь столкнулись грузовик и электричка. Среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, однако водитель автомобиля был травмирован.
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