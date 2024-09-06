Электричка и грузовик столкнулись в Петербурге

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Электричка и грузовик столкнулись на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги (ОЖД), передает пресс-служба компании.

Водитель грузовика выехал в 15:03 на железнодорожный переезд на красный свет перед приближающимся пригородным поездом № 6342, следующим сообщением Гатчина-Балтийская – Балтийский вокзал.

Машинист, в свою очередь, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В компании уточнили, что среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, однако водитель автомобиля был травмирован. На место ДТП направлены два восстановительных поезда.

В связи с ЧП в ОЖД предупредили, что поезда сейчас следуют по участку с задержкой более часа, некоторые пригородные поезда будут отменены.

Между тем сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту ДТП. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и последствий произошедшего.

Накануне суд в Петербурге приостановил на 14 суток деятельность перевозчика, чей автобус упал в Мойку. ЧП произошло после аварии в районе Поцелуева моста, произошедшей 10 мая. В момент происшествия внутри транспорта находились 9 человек. В результате 7 человек погибли, а выжили лишь пассажир и водитель.

По факту происшествия следователи возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.