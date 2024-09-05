Суд в Петербурге приостановил деятельность перевозчика, чей автобус упал в Мойку

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Московский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу ООО "Такси" на 14 суток после падения принадлежавшего организации автобуса в реку Мойка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Такое решение было вынесено судом в рамках привлечения ООО "Такси" к административной ответственности из-за осуществления деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, которые предусмотрены в рамках лицензии. Так, было признано, что компания-перевозчик не обеспечила идентификацию аппаратуры спутниковой навигации.

Самого представителя организации в суде не было. Вместо него был адвокат, который заявил, что вину компания не признает.

Автобус упал в реку после аварии в районе Поцелуева моста, произошедшей 10 мая. В момент происшествия внутри транспорта находились 9 человек. В результате 7 человек погибли, а выжили лишь пассажир и водитель.

По факту происшествия следователи возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

Водитель был задержан и позже арестован. Спустя время против мужчины открыли еще одно производство из-за фиктивной регистрации иностранцев.

Также СК возбудил дело против гендиректора компании-перевозчика из-за фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, в связи с чем мужчина был арестован.

