Третье уголовное дело заведено после ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге

Фото: ТАСС/МЧС России

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело против гендиректора компании-перевозчика, чей автобус с пассажирами 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Мужчина подозревается в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом главк СК России по городу сообщил на сайте.

В публикации указано, что причастность гендиректора ООО "Такси" к фальсификации ЕГРЮЛ установлена в рамках расследования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 170.1 УК РФ ("Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ему также предъявят обвинение.

По информации следователей, 49-летний подозреваемый, который не намеревался управлять и руководить юрлицом, не позже 16 января 2023 года договорился с неизвестными о внесении сведений о нем как о гендиректоре ООО "Такси" в ЕГРЮЛ за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тысяч рулей.

Позже он предоставил документы с заведомо ложными сведениями о нем как об учредителе и руководителе фирмы в Межрайонную инспекцию ФНС № 15 по Петербургу. После подачи бумаг и внесения информации в ЕГРЮЛ мужчина не участвовал в деятельности ООО "Такси", указали правоохранители.

Автобус с 20 пассажирами упал в Мойку днем 10 мая. Предварительно, водитель не справился с управлением. Суд заключил его под стражу до 9 июля 2024 года.

В результате происшествия погибли 7 человек. Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".