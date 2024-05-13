13 мая, 17:13Происшествия
Начальник автоколонны частично признал вину по делу о падении автобуса в Мойку
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Адалет оглы Халилов частично признал вину по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале судов города.
Халилова обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие настаивает на его аресте, чтобы обвиняемый не мог скрыться во время расследования.
Автобус с 20 пассажирами упал в Мойку днем 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Суд заключил его под стражу до 9 июля.
В результате происшествия погибли 7 человек.
Следователи в Санкт-Петербурге провели обыски в офисе компании-перевозчика. Планируется провести ряд экспертиз, которые помогут определить состояние автобуса.
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