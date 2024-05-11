СК: в офисах владельца упавшего с моста в Санкт-Петербурге автобуса прошли обыски

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи в Санкт-Петербурге провели обыски в офисе компании-перевозчика, которой принадлежит упавший в реку Мойку автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, у ООО "Такси" также изъяли документацию, связанную с деятельностью компании. Кроме того, следователи уже допросили руководителей этой фирмы, диспетчера и других ответственных сотрудников организации.

Также следователи запланировали провести ряд экспертиз, которые помогут определить состояние автобуса в рамках расследования уголовного дела.

При этом глава СК РФ после того, как заслушал доклад от и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, дал ряд поручений, включая анализ процесса организации перевозки людей, приема на работу водителей и прохождение ими медосмотра перед выходом на рейс.

"В полной ли мере обеспечивались организатором перевозок трудовые права сотрудников предприятия, как обслуживались транспортные средства, а также выяснить иные значимые данные, связанные с происшествием", – сказано в сообщении.

Также председатель СК РФ поручил проверить законность получения гражданства РФ водителем автобуса.

Кроме того, Бастрыкин призвал следствие комплексно рассмотреть обстоятельства инцидента, чтобы выявить причину происшествия и дать надлежащую правовую оценку действиям всех лиц, причастных к преступлению.

"В этой связи по поручению председателя СК России ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого органами внутренних дел", – уточнили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, ход расследования дела будет находится на контроле главы СК России.

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

В момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. Из него удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, его доспросили.